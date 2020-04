VIDEO : l'équipe éducative du collège de Bourganeuf adresse une vidéo pleine d'humour à ses élèves

L'équipe éducative du collège Jean-Picard-le-Doux à Bourganeuf vient de publier une jolie vidéo pour ses élèves confinés.

"Ecoute, réconfort et complicité"

Les professeurs, la principale, la vie scolaires,... ont écrit des messages plein d'humour sur des boulettes de papier adressés aux ados bourganiauds. L'idée est venue de "La frustration du contact virtuel via pronote et l’envie de compenser un peu ce qu’on apporte d’habitude au quotidien aux élèves mais qui est plus difficile devant un écran : l’écoute, le réconfort, la complicité" explique David Farigoux, professeur de français. "C’était aussi une manière de montrer la solidarité de cette équipe et le soutien qu’elle apporte aux élèves et à leurs familles" ajoute l'enseignant. Un petit message de bienveillance pour commencer les vacances en cette période inédite.