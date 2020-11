VIDÉO - L'hommage poignant du Lycée Follereau à Samuel Paty

Une minute de silence en hommage à Samuel Paty, ce professeur assassiné le soir des vacances de la Toussaint, accompagnée de la lecture de la lettre de Jean-Jaurès, ont marqué la rentrée scolaire ce lundi 2 novembre vers 11h dans tous les établissements de France, comme au lycée Follereau de Belfort, qui compte 1.800 élèves.

Beaucoup d'émotion

Les élèves et les enseignants sont restés debout, le regard fixe ou les yeux au sol. Le Proviseur du Lycée avait les mains serrées, comme pour prier. Le Préfet du Territoire de Belfort était également présent, au garde-à-vous. C'est un hommage poignant qui s'est déroulé ce lundi matin dans les classes du lycée Follereau de Belfort, mais aussi dans une salle qui fait office de préau, où une centaine d'élèves de Terminale s'était rassemblée en fin de matinée.

Devenir citoyen, défendre ses idées, ça s'apprend dès l'enfance (Maude 17 ans)

L'hommage s'est prolongé au-delà de la minute de silence. L'un des élèves a d'abord lu la Lettre de Jean Jaurès aux instituteurs, avant un temps d'échange. La parole a eu du mal à se libérer mais certains ont pu s'exprimer. "Devenir citoyen, défendre ses idées, ça s'apprend dès l'enfance" a expliqué Maude, 17 ans.

Assise un peu plus loin, Louise, avait les yeux rougis et la voix tremblante, pour exprimer son horreur après l'assassinat du professeur. "On lui a enlevé la vie, on lui a enlevé sa liberté d’expression après un tel acte, un acte ignoble, il n'y a pas de mots".