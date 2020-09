VIDEO -"L'objectif est de se retrouver réunis à l'école", Dominique Bourget, directeur académique 37

En Indre-et-Loire, 56 000 écoliers, 52 000 collégiens et lycéens et 10 000 enseignants ont fait leur grande rentrée ce mardi. Tous ont pu être accueillis dans le respect du nouveau protocole sanitaire. Une rentrée pour tous dans les établissements et non pas à distance, c'était primordial.