VIDEO : La première rentrée de Nantes Université, avec Carine Bernault, sa présidente

C'est la première rentrée de Nantes Université, le regroupement des universités et des grandes écoles en Loire-Atlantique et en Vendée, dans un contexte de flambée des prix de l'énergie et avec de nombreux enjeux sociétaux. Carine Bernault, la présidente, est l'invitée de France Bleu Loire Océan.

Avec plus de 42.000 étudiants, Nantes Université fait sa première rentrée en tant que groupement des universités et des grandes écoles de Loire-Atlantique et de Vendée. Les enjeux sociétaux sont au cœur des préoccupations de Nantes Université cette année. La crise énergétique, les violences sexuelles et sexistes et les conditions de vie des étudiants sont les grands sujets de la rentrée, pour cette nouvelle entité.