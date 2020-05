VIDEO - La rentrée scolaire à Novalaise en Savoie, après deux mois de confinement

Elle était autant attendue que redoutée. Après deux mois de confinement, la rentrée scolaire a pu s'effectuer mardi dans de nombreuses écoles grâce à l'application d'un protocole sanitaire strict pour se préserver du coronavirus. Exemple à l'école Bief du Moulin de Novalaise en Savoie.

8h20, un temps gris de rentrée. Quelques dizaines d'élèves du groupe scolaire Bief du Moulin de Novalaise s'avancent prudemment. Après deux mois de confinement, la rentrée scolaire peut enfin s'effectuer dans ce petit village de l'avant-pays savoyard, grâce à l'application d'un protocole sanitaire strict pour se préserver du coronavirus.

Prise de température et lavage des mains

Certains enfants sont masqués, leurs parents presque tous. Interdiction pour ces derniers de franchir la rubalise mise en place à une vingtaine de mètres de la porte d'entrée. En attendant d'être accueillis individuellement, les élèves doivent avancer en file indienne, cartable sur le dos. Au sol, des points à la peinture blanche font office de marquage pour respecter une distanciation physique d'au moins un mètre. Lilia, en CM2, est malgré tout "contente d'être là", et "heureuse de retrouver ses copines" car rester enfermée à la maison "n'est pas très agréable". Anne-Lise, sa maman, explique que "c'est elle qui avait envie de venir", mais hésite encore à scolariser ses deux enfants plus jeunes.

L'entrée sécurisée de l'école, sous les yeux du directeur © Radio France - Nicolas Peronnet

Une fois dans l'établissement, construit en 2009, une étape obligatoire, passage aux toilettes pour se laver les mains. Même si ce n'est pas imposé par le protocole de l'éducation nationale, la température de chaque enfant est également prise à l'aide d'un thermomètre pistolet.

Des points blancs pour le marquage au sol © Radio France - Nicolas Peronnet

En ce jour particulier, l'école accueille 70 de ses 307 élèves habituels, uniquement des CP et des CM2, sur la base du volontariat des familles.

Sens de circulation et cour de récré compartimentée

Une fois en classe, difficile encore pour les élèves de reconnaître leur école. Désormais, chaque bureau est individuel, les camarades tous à plus d'un mètre. Les casiers sont condamnés. Pour circuler en classe ou la rejoindre, un fléchage au sol.

Des bureaux individuels et espacés © Radio France - Nicolas Peronnet

"Ils marchent sur des œufs" reconnaît Laurent Gaubert, l'un des enseignants, "les enfants ne savaient pas du tout au début comment ils devaient se déplacer dans la classe, donc on a essayé de calmer le jeu et faire en sorte que ce soit le moins stressant possible. Dès demain, ça ira mieux, c'était juste la première prise de contact".



ECOUTEZ le reportage de France Bleu Pays de Savoie Copier

Dans la cour de récréation, compartimentée par niveaux, une attention particulière est évidemment mise sur les règles de distanciation. Bonne surprise, pour cette première récré elles sont plutôt bien respectées par les CM2. "Le confinement a produit des réflexes" poursuit l'enseignant, "il suffit de les regarder, ils sont tous au moins à un mètre les uns des autres". Pour les plus petits, ce sera peut être plus difficile.

La cour de récréation © Radio France - Nicolas Peronnet

"La partie pédagogique n'est pas une priorité". Franck Leullier, le directeur du groupe scolaire

Au final, ressenti de cette première matinée de cours, beaucoup de pédagogie et de calme, l'objectif était clairement de tranquilliser les élèves explique Franck Leullier, le directeur du groupe scolaire, "avant tout expliquer le protocole aux enfants et les rassurer, leur redonner le goût et l'envie de se retrouver, tout en leur donnant des perspectives sur la fin de l'année scolaire en tenant compte des conditions particulières. La partie contenus pédagogiques viendra plus tard en appui, car il faut aussi qu'on avance sur ce terrain là, mais ce n'est pas la priorité d'aujourd'hui".

jeudi et vendredi, les CP et les CM2 reviendront en classe à l'école Bief du Moulin, les élèves des autres classes sont attendus à partir du 18 mai.