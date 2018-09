Trois mois après les inondations qui ont largement endommagé l'ancienne école, les enfants du Genest-Saint-Isle ont effectué leur rentrée scolaire dans des modulaires au centre de loisirs de la commune. Parents, enseignants et élèves ont désormais envie de tourner la page.

Ce lundi, les 120 enfants de l'école du Genest-Saint-Isle ont fait leur rentrée scolaire dans des modulaires, trois mois après les inondations dans l'ancienne école Albert Jacquard, il y avait un peu d'émotions pour les élèves, les enseignants et leur parents. Le 9 juin dernier, il n'y avait pas eu de blessés mais beaucoup de dégâts matériel. Les CP-CE1-CE2-CM1-CM2 travailleront donc toute l'année dans des préfabriqués installés dans la cour du centre de loisir de la commune.

"C'est petit". Voilà ce que l'on pouvait entendre de la bouche des enfants à la découverte des modulaires qui leur serviront de salles de classes pendant toute l'année. "En fait ça n'a pas d'âme. Cela manque de vie, il va falloir que l'on égaye ça avec les élèves" estime même un instituteur. L'enjeu pour lui et pour toute l'école sera de s'approprier les nouveaux lieux, c'est à dire le centre de loisirs transformé exceptionnellement en école. Sonia, mère de deux enfants est de son côté plutôt convaincue. "C'est à l'endroit de la garderie, il y a une cour. C'est sécurisé. C'est bien" lâche t-elle.

Lundi, c'était aussi une rentrée en chanson, comme l'a décidé Jean-Michel Blanquer le ministre de l'Éducation nationale dans une directive. Du coup les enfants ont chanté quelques minutes pour accueillir les petits nouveaux. Deux morceaux, tirés de la comédie musicale "Les mystères du tableau blanc".

Quelques espaces du centre de loisir sont transformés en salle de classe, d'autres sont installées dans les modulaires (photo de gauche) © Radio France - Martin Cotta

Quel avenir pour l'ancienne école ?

Situés dans le bourg de la commune à côté d'un ruisseau, le bâtiment et son préau ont été complètement inondés le 9 juin dernier après de violents orages et de la pluie. L'ancienne école sera détruite dans les prochains mois ... et sur ce terrain Nicole Bouillon la maire du Genest-Saint-Isle a quelques idées.