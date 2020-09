VIDÉO - La traditionnelle photo de classe sous surveillance à Salindres, en raison de la crise sanitaire

Pas de photo de groupe pour chacune des classes du collège Jean-Baptiste Dumas à Salindres. La Covid est passée par là, bas les masques pour le cliché mais chacun à son tour et la classe est reconstituée via un logiciel sur ordinateur.

Jusqu'en décembre, les photos de classes dans les écoles et les collèges du Gard. Une tradition bousculée cette année par la crise sanitaire. Dans les écoles les enfants ne portent pas de masque contrairement aux adultes, dans les collèges, le scénario a également été modifié, pour respecter les consignes. Reportage au collège Jean-Baptiste Dumas à Salindres.

La photo de groupe, c'est un souvenir

La Covid bouscule le rituel de la photo de classe. Plus de photo classe entière, une binette l'une après l'autre, c'est comme ca en 2020. Les ados se prêtent au jeu à la queue leu leu, "avec ce satané masque, mais on s'y fait" disent-ils. Jean-Claude Azria de Skoolpix à Bouillargues photographie les plus de 500 élèves à Salindres.

Depuis le début de sa carrière de "photographe scolaire" (31 ans), des milliers de clichés "voire des centaines de milliers, je retrouve même des élèves qui sont devenus profs". La saison des photos de classes s'achève mi-décembre avant que ne débute celle du père Noël.