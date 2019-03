VIDEO - "La voie professionnelle mène à tout y compris jusqu'au diplôme d'ingénieur", Stéphane Berteaux, lycée Becquerel

Tours, France

Avec 92 % de taux de réussite au BAC pro, le lycée Henri Becquerel de Tours est déjà bien placé au classement. Mais c'est surtout sa valeur ajoutée dans l'accompagnement de la seconde à la terminale qui montre la qualité de l'établissement. Aujourd'hui, 82% des élèves de secondes vont jusqu'au bout, c'est à dire jusqu'au bac. Selon les calculs de l'Education Nationale, c'est 16 points de plus qu'attendu par rapport au profil social des élèves et au secteur concerné.

"Il y a deux facteurs qui favorisent ce bon accompagnement de nos élèves et donc leur réussite. La qualité pédagogique de nos enseignants et de nos équipements très spécialisés. Et puis il y a aussi un très bon climat scolaire au sein de notre établissement".

Non seulement, les élèves du lycée Becquerel obtiennent leur bac, mais en plus ils poursuivent leurs études pour la plupart d'entre eux. "92% de nos élèves en terminale ont demandé de poursuivre en BTS. L'an dernier, un élève sur deux qui l'avaient demandé ont été acceptés en BTS. Et on en voit de plus en plus continuer en licence pro voire jusqu'en école d'ingénieur. Ce qui est très valorisant pour eux et qui montre bien que la voie professionnelle peut mener à tout". En plus dans un secteur ( électricité, nucléaire, système numérique ) où les offres d'emplois ne manquent pas.