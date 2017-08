VIDÉO : Le collège des Saules a été rénové à temps, les élèves de Lucie Aubrac (Grenoble) pourront faire leur rentrée !

Après l'incendie du collège de la Villeneuve en début d'été, les élèves pourront faire leur rentrée à quatre minutes à pied à peine. Des travaux d'urgence ont été effectués dans l'été pour rénover le collège des Saules. Ils ont été terminés à temps, de justesse.

"Bienvenue chez vous". Madame la proviseure du collège Lucie Aubrac accueille Jean-Pierre Barbier, président du département, avec le sourire. "C'était un vrai défi mais nous sortons de cette histoire par le haut", déclare ce dernier. Après l'incendie du collège de la Villeneuve le dimanche 11 juin, la rénovation du collège des Saules permettra aux élèves de faire leur rentrée à quatre minutes à pied de l'ancien établissement au sud de Grenoble, eux qui avaient fini l'année à l'ESPE.

Cette rénovation s'est faite dans l'urgence, puisqu'il a fallu trouver une solution de proximité, en concertation avec les parents. Les travaux sont en train d'être finalisés, et si tout n'est pas encore propre dans ce bâtiment il y a peu encore désaffecté, l'action de plus de 65 personnes tout l'été (budget 2 400 000 euros) permettra aux élèves de rentrer en classe dans les temps, à partir de lundi.

La directrice (Martine Saint-Aman), explique à Jean-Pierre Barbier, Viviane Henry (inspectrice d’Académie, en rose) et Francie Megevand (maire d'Eybens, en orange), la teneur des travaux. © Radio France - Alexandre Berthaud

Rentrée extraordinaire

Évidemment, "les élèves seront accompagnés", explique Martine Saint-Aman, la proviseure, pour qui la rentrée tient du miracle : "jusqu'au 10 août on n'y croyait pas encore, on n'était pas sûrs". Voilà pourquoi Jean-Pierre Barbier parle de sortie "par le haut" : "après le drame de la fin d'année scolaire nous avons réussi, avec les services du département, les entreprises, la mairie d'Eybens, et l'Education Nationale [...] à offrir aux collégiens un espace de très bonne qualité".

#LucieAubrac Un énorme coup de chapeau aux entreprises pour leur travail en urgence cet été. Bravo, le défi a été relevé ! @CDIsere — Jean-Pierre BARBIER (@JPBARBIERISERE) August 30, 2017

"Ça donne envie de retourner au collège ?" demande Martine Saint-Aman à Jean-Pierre Barbier. © Radio France - Alexandre Berthaud

Réussite collective

Les élèves bénéficieront par exemple d'un gymnase à proximité, ou de plus de sanitaires. La difficulté explique Philippe Charlot, le maître d'oeuvre, a surtout été de faire les travaux en plein été, quand les fournisseurs de matériels sont en vacances. "On n'a pas touché aux façades, ce sont surtout des travaux d'embellissement à l'intérieur, et on sera prêts pour la rentrée", annonce-t-il fièrement.

Les parents eux, ont été inquiets mais impliqués et tenus au courant par la direction du collège : ils pourront visiter l'établissement lundi.

Les travaux sont encore en cours, mais il s'agit surtout de nettoyer les lieux. © Radio France - Alexandre Berthaud