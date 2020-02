VIDEO -"Le lycée d'Amboise met tout en oeuvre pour aider les élèves pour leur orientation"

Ce soir, 4 000 jeunes, du collège à l'Université sont attendus à l'Hôtel de ville de Tours pour la troisième édition de la Nuit de l'Orientation. Des jeunes et leurs parents qui ont besoin de renseignements pour bien choisir leur orientation.

L'orientation a toujours été un sujet un peu compliqué. Et ça l'est davantage avec cette réforme du lycée. Fini les trois filières bien délimitées S,ES et L. Désormais, les élèves de seconde doivent choisir trois enseignements de spécialités avec des palettes très larges ", Hassan Mriouah, proviseur du lycée Léonard de Vinci d'Amboise