VIDEO - Le lycée lavallois Douanier Rousseau fête les 50 ans de son bâtiment principal

Le lycée Douanier Rousseau à Laval organise une cérémonie ce soir avec une centaine de personnes dont des anciens professeurs puisque son bâtiment principal fête ses 50 ans. Le proviseur du lycée, Jean-Noël Godet, invité de notre matinale ce matin sur France Bleu Mayenne.

France Bleu Mayenne : Ça représente quoi ce bâtiment principal pour vous et pour le personnel ?

Jean-Noël Godet : C'est un bâtiment qui a été construit en 1971 et qui a été inauguré à la rentrée 1972. Donc, l'idée a germé l'année dernière de fêter les 50 ans de cette construction puisqu'il y a un gros projet de restructuration qui devrait débuter au mois de juillet 2023. Donc, c'est pour les anciens personnels, professeurs mais agents, anciens proviseur aussi de revoir une dernière fois le bâtiment dans sa forme originelle, qui a subi des transformations au cours des années.

France Bleu Mayenne : Rénovation donc, à partir de juillet, on parle de 12 millions d'euros de travaux sur les deux prochaines années, financées par la Région. Il était temps de le rénover, ce bâtiment ?

Jean-Noël Godet : Oui, il a subi des transformations au cours des années, des agrandissements, des aménagements, mais pas une vraie rénovation. Et certaines parties sont au fond d'origine. Donc il fallait le moderniser, le rendre plus fonctionnel. Pour la petite histoire, à la rentrée 72, quand on regarde les comptes rendus du conseil d'administration, on s'inquiétait de l'avenir de l'établissement puisqu'il allait recevoir 400 élèves pour une capacité de 800. Et aujourd'hui, on est à 1100 élèves. Donc l'établissement se porte plutôt bien mais il fallait prévoir une restructuration pour les 50 ans à venir, au moins.

France Bleu Mayenne : Vous comptez garder un peu d'histoire dans cette rénovation ?

Jean-Noël Godet : Alors c'est une rénovation et une restructuration vraiment très importante. Peut-être qu'il y aura des parties qui seront gardées parce que c'est lié à l'historique et un peu nostalgique. Mais il va y avoir un agrandissement. Par exemple, aux dernières vacances de la Toussaint, la salle d'arts plastiques a été déconstruite et sur cet emplacement va être reconstruit un bâtiment tout neuf qui va accueillir la salle des professeurs, la maison des lycéens.

France Bleu Mayenne : Le lycée lui, est beaucoup plus vieux. Il a toujours été au centre, au cœur de la ville de Laval ?

Jean-Noël Godet : Les premiers bâtiments qui maintenant servent d'internat ont été construits en 1885 par Léopold Ridel, l'architecte qui a construit aussi le musée des sciences. C'était d'abord le petit lycée, historiquement sur Laval, donc les classes primaires du lycée Ambroise-Paré. Et puis après, c'est devenu un collège de jeunes filles. Dans les années 60, la mixité est arrivée. C'était toujours du côté du boulevard Félix Gras. Et puis après, il a fallu s'agrandir. La propriété Dulong de Rosnay, a été achetée. Et puis, à partir de 67-68, ils ont commencé à réfléchir à un agrandissement.

France Bleu Mayenne : Chez vous au lycée Douanier Rousseau, il y a des personnalités connues, notamment le député mayennais Guillaume Garot, qui y a fait sa scolarité. C'est important d'avoir ces personnalités connues qui font aussi la vitrine de votre établissement scolaire ?

Jean-Noël Godet : J'ai rencontré Guillaume Garot à l'occasion des portes ouvertes du lycée récemment et je lui ai dit qu'il y avait une petite cérémonie, une petite célébration de 50 ans. Et il a été très enthousiaste à l'idée de revenir et peut-être de rencontrer et sûrement même de rencontrer des anciens professeurs ou des anciens personnels.