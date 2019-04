VIDEO - "Le petit-déj est le repas le plus important de la journée", Marion Nicolay-Cabanne, adjointe au maire de Tours

Indre-et-Loire, France

C'est le volet alimentation du plan pauvreté et c'est Marion Nicolay-Cabanne qui en est la référente en Touraine en tant que vice-présidente du CCAS de Tours.

" Certains enfants sont exclus des cantines car leurs parents n'ont pas les moyens de payer les repas. Ils sont donc privés de repas équilibrés et d'un lieu important de sociabilisation. Avec ce projet de cantine à un euro, l'Etat verserait aux communes une aide de deux euros par repas. Cela concerne surtout les communes rurales. Car dans la Métropole, la plupart des communes proposent déjà une tarification sociale. C'est-à-dire une gamme de prix qui dépend des ressources financières de la famille.

A Tours, le prix d'un repas à la cantine revient entre 4 et 5 euros. Mais les familles les plus modestes peuvent déjà demander une aide du CCAS qui peut prendre en charge jusqu'à 80% de la facture. Avec au final un repas à moins de 0,50 €".

Pour les petits-déjeuners gratuits, cela ne concernera que les écoles des quartiers défavorisés. L'Education Nationale est en train de référencer les écoles participantes.

"Le petit-déjeuner est peut-être le repas le plus important de la journée.Il facilite la concentration des enfants et leurs capacités d'apprentissage. Il joue un rôle important pour leur santé et leur système immunitaire. Il faut maintenant passer des partenariats avec des associations et des producteurs locaux pour fournir les écoles concernées."

En Indre-et-Loire, il faudra patienter jusqu'à la prochaine rentrée de septembre pour pouvoir profiter des petits-déj gratuits et de la cantine à un euro.