VIDÉO - Le premier ministre Jean Castex et ses ministres à l'école Louis de Frontenac à Châteauroux

Le premier ministre Jean Castex, accompagné du ministre de l'éducation nationale Jean Michel Blanquer et de Sophie Cluzel, secrétaire d'état chargée des personnes handicapées, sont arrivés comme prévu ce mardi matin à l'Ecole Louis de Frontenac de Châteauroux. Avant d'entrer dans l'établissement, le chef du gouvernement et ses ministres ont salué les parlementaires du département, les députés Nicolas Forissier et François Jolivet, la sénatrice Frédérique Gerbaud ainsi que Serge Descout, président du conseil départemental de l'Indre et Gil Avérous, maire de Châteauroux

Un peu plus tôt, une trentaine de personnes, membres d'organisations syndicales de l'enseignement, s'étaient rassemblées près de l'école. Une délégation doit être reçue par des conseillers des ministres.