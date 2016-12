VIDÉO - Le spationaute Thomas Pesquet en direct dans une école de Haute-Vienne

Les élèves de l'école communale de Saint-Sylvestre (Haute-Vienne) se sont connectés avec l'ISS, la station spatiale internationale ce mercredi. Ils ont pu dialoguer avec Thomas Pesquet, le spationaute français. Un moment magique !

Ils avaient des étoiles dans les yeux. Mercredi après-midi, les élèves de l'école communale de Saint-Sylvestre se sont connectés avec l'ISS, la station spatiale internationale, pour dialoguer avec le spationaute français Thomas Pesquet. Un projet préparé depuis plus d'un an par une classe de CM1-CM2.

"Liaison établie, bonjour Thomas, over !"

Pendant de longs mois, ils se sont renseignés, documentés. Ils se sont aussi entraînés pour prendre la parole distinctement devant le micro, et aussi comprendre les codes pour parler avec l'Espace. Il a fallu attendre que la station spatiale passe au dessus de la France, pour établir la liaison, grâce au concours du Club de radio-amateur de la Haute-Vienne. "Liaison établie, over" lance l'équipe du club radio-amateur. "Bonjour Thomas, je suis Léonie" ; c'est parti pour la première question, les enfants en poseront une vingtaine à Thomas Pesquet.

↓ Écoutez le dialogue entre les enfants et Thomas Pesquet

Le décollage, comment s'est passé le voyage, comment se déroule le séjour à 400 km d'altitude. Mais aussi la vie à bord, comment le spationaute s'entend avec ses collègues américains et russes, le programme des journées et même le repas pour Noël, rien n'a échappé à la curiosité des enfants. Thomas Pesquet leur a répondu avec des mots simples mais sans détours.

Au bout d'environ 10 minutes, c'est déjà la fin. Mais les enfants ne regrettent pas, loin de là ! Le sourire aux lèvres, tous sont surexcités par le moment qu'ils viennent de vivre. "On avait peur de ne pas y arriver, mais on a réussi donc on est fier", se réjouit Marie-Lou. "Il est drôle, sympa, c'était super" ajoute Enzo.

Cette expérience a même créé des vocations : certains le savent déjà, ils veulent devenir spationaute et aller dans l'Espace !

La joie des enfants après la communication avec Thomas Pesquet. © Radio France - Xavier Demagny

Les enfants avaient tout préparé pour accueillir ceux qui souhaitaient assister à ce dialogue avec l'espace ! © Radio France - Xavier Demagny

Une antenne installée juste à côté de la salle, pour pouvoir établir la liaison radio. © Radio France - Xavier Demagny

L'écran de contrôle permet de localiser l'ISS. © Radio France - Xavier Demagny