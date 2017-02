VIDÉO - Le spationaute Thomas Pesquet en direct de Vergèze

Les élèves des écoles de Boissières et Saint-Dionisy dans le Gard se sont connectés avec l'ISS, la station spatiale internationale ce samedi. Ils ont pu dialoguer avec Thomas Pesquet, le spationaute français. Un moment extraordinaire.

C'est un événement unique qu'on vécu ce samedi les élèves des écoles gardoises de Boissières et Saint-Dionisy. Ils ont dialogué avec Thomas Pesquet depuis la station spatiale internationale située à 400 kilomètres au dessus de la terre. 20 petits chanceux ont eu opportunité de poser directement des questions au spationaute français.

Le projet de liaison avec l'espace a été rendu possible par ARISS 30 (Amateur Radio on the International Station) une organisation qui collabore avec la NASA et qui a pour mission d'organiser des contacts entre les écoles et les spationautes à bord de la Station Spatiale.

Dans le Gard, c'est Fabrice Faure (radio amateur à Boissières) qui a proposé aux enseignants de déposer une candidature. Les deux écoles ont été retenues comme 15 autres en Europe. Les deux écoles gardoises attendaient cette liaison depuis six mois. Durant des mois, les enfants se sont préparés en réalisant des travaux sur l'espace.

Écoutez le dialogue entre les enfants et Thomas Pesquet