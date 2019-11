A Tours, 40% des étudiants sont boursiers. Des bourses versées par le Crous. L'an dernier, elles représentaient 58 millions d'euros pour notre région Centre. Les organisations étudiantes en veulent plus. Le gouvernement refuse. Pour l'Université de Tours, il faut en revoir le système jugé dépassé.

VIDEO -"Le système des bourses étudiantes ne correspond plus à la réalité", Philippe Vendrix, Université Tours

Philippe Vendrix, président de l'Université de Tours et porte-parole de la Conférence des Présidents d'Université

Tours, France

Face à la précarité étudiante et une dizaine de jours après le geste désespéré d'un étudiant lyonnais qui est toujours entre la vie et la mort, Philippe Vendrix était l'invité ce mercredi de France Bleu Touraine. Président de l'Université de Tours, il est aussi chargé de la vie étudiante pour la Conférence des Présidents d'Université.

Présidents d'Université, gouvernement, responsables politiques, tous doivent écouter les souhaits des étudiants, leurs revendications. Elles sont fondées sur un sentiment de réel désespoir dans certains cas", Philippe Vendrix

Concernant les bourses étudiantes, Philippe Vendrix reconnait qu'elles ne correspondent plus vraiment à la réalité du monde universitaire aujourd'hui. Elles datent de l'après-guerre et sont sans doute dépassées.

Il faut entamer une discussion. Va-t-on vers un revenu universel d'activité et considérer que les études constituent une activité ? Va-t-on vers un lissage du système des bourses ? Leur revalorisation ? Elles ont déjà été augmenté cette année, mais sans doute pas suffisamment"

Avec 40% d'étudiants boursiers, l'Université de Tours est dans la moyenne nationale. Mais Philippe Vendrix sait qu'ils sont de plus en plus nombreux à travailler pour augmenter leurs revenus en plus de leurs bourses.