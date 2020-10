VIDÉO - "Les écoles sont sous contrôle et il faut continuer avec les méthodes actuelles", dit J-Luc Moudenc

Pas de polémique inutile commence par dire Jean-Luc Moudenc sur France Bleu Occitanie ce jeudi matin. Le maire LR de Toulouse réagit au reconfinement annoncé la veille par Emmanuel Macron pour freiner la deuxième vague du Covid-19. "On ne peut pas rester les bras croisés", dit le maire LR qui assure par ailleurs que le protocole sanitaire mis en place dans les écoles est efficace.

"C'est toujours facile de refaire l'histoire après coup. Moi je donne pas de leçon." — Jean-Luc Moudenc

Jean-Luc Moudenc comprend la décision du Président de la République face au regain inquiétant de l'épidémie : "Le débat n'est pas de savoir si il a raison ou pas. Ce qui est sûr c'est que malheureusement la pandémie, depuis la fin du mois de juillet, n'a fait que croître [...] Ce que j'observe c'est que tous les gouvernements d'Europe [...] sont amenés à prendre des mesures extrêmement restrictives en ce moment [...] on ne peut pas rester comme ça les bras croisés".

Le maire de Toulouse espère que les aides promises aux entreprises seront prochainement effectives : "Ce que je souhaite c'est que tout ça soit concrétisé et discuté avec les représentants des professions très prochainement".

Concernant les écoles, collèges et lycées qui pourront rester ouverts, Jean-Luc Moudenc assure que l'actuel protocole sanitaire est efficace : "Depuis plusieurs semaines il n'y a plus de problèmes importants dans les écoles. Tout est géré donc j'ai tendance à penser que les écoles sont sous contrôle et qu'il faut continuer avec les méthodes actuelles". Sur France Bleu Occitanie, Xavier Mouchard, porte-parole du SNUIpp-FSU en Haute-Garonne dénonce au contraire un manque de moyens : "On n'a pas l'assurance d'être protégés. On n'a pas les masques appropriés [...] l'insuffisance des points d'eau ne permet pas d'assurer un lavage des mains régulier. Il y a plein de choses à régler qui ne pourront pas être réglées d'ici lundi".