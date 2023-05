VIDEO - Les élèves du primaire de l'Institut D'Alzon créent un "opéra pop" à Nîmes

Un opéra pop, "la Belle et le Loup" chanté par 3 classes de CM1 et CM2 des écoles primaires d'Alzon à Nîmes et Beaucaire.

L'institut Emmanuel D'Alzon, à Nîmes, continue d'innover et d'explorer le champ des possibles avec ses élèves. La nouveauté ? Un opéra pop, "la Belle et le Loup" chanté par 3 classes de CM1 et CM2 des écoles primaires d'Alzon à Nîmes et Beaucaire. Cet opéra, "la Belle et le Loup", est une interprétation libre de "la Belle et la Bête" avec des textes de Marie-Chloé Pujol-Mohata et des musiques de Cécile Veyrat.

il s'agit d'un projet de la direction de l'école pour faire découvrir l'opéra aux enfants et monter un projet pédagogique autour de ce spectacle. Leur apprendre à chanter, à chanter à plusieurs voix, c'est aussi un travail de vocabulaire, d'élocution...

Et cela donnera, au bout du compte, 3 représentations : deux à Nîmes les lundi 15 et mardi 16 mai, au théâtre Christian Ligier et une à Beaucaire le jeudi 1er juin au casino municipal.

