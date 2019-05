VIDEO : les enfants de Marquise testent un nouveau jeu canadien, sportif et pédagogique

Marquise, France

Le service jeunesse et sport de la ville de Marquise cherchait un outil pour animer le centre de loisirs et les temps périscolaires. Et visiblement, avec le jeu de Lü, les animateurs ont trouvé. Ce sont les enfants qui en parlent le mieux : " C'est une espèce de jeu qui se projette sur le mur. Et on a des ballons qu'on doit jeter dessus et ça fait des points". "J'aime bien le jeu du calcul, parce que j'aime bien les maths, mais j'aime pas le jeu du foot."

Marquise, c'est petit ; c'est une ville pas très connue, et ça m'étonne qu'on ait ce jeu ici, et pas dans les autres villes.

Le jeu de Lü s'installe en intérieur, dans n’importe quelle salle, avec un mur blanc. C’est un mat, avec un vidéoprojecteur, des détecteurs de présence et puis des spots de couleur et des enceintes pour créer une ambiance festive. Et le tout est projeté sur un mur, sans avoir besoin de dérouler un écran. Le Lü est donc une sorte de console de jeu, géante, avec à l’intérieur, une vingtaine de jeux d’anglais, d’adresse, d’histoire ou encore de calcul mental.

Le jeu de Lü est un mat, équipé d'un vidéoprojecteur, de spots et d'enceintes. Il projette les épreuves sur un mur. © Radio France - Matthieu Darriet

Le calcul mental est d'ailleurs un gros succès, raconte Audrey Féru, du service des sports de Marquise : "Les enfants ont une opération et six possibilités de réponse ; ils vont donner la bonne réponse en lançant leur ballon sur l'étiquette correspondante. Et tant qu'ils ne donnent pas la bonne réponse, il ne passent pas à l'opération suivante. Et puis, pour le sport, en même temps, on peut très bien faire un petit parcours pour les enfants, avec plein de variantes."

Ils bougent tout le temps, pour aller récupérer le ballon qui est parti un petit peu trop loin. Ils ne s'en rendent même pas compte.

Ce jeu associe à la fois l’endurance physique, l‘adresse et puis la concentration. Or souvent, quand une activité se met en place, au centre de loisirs, les chefs d’équipes ont tendance à se précipiter sur les forts en sport... et à laisser les autres sur le carreau.

Cohésion d'équipe

Ici, le jeu permet de retrouver de la cohésion, raconte Audrey Féru: "Pour gagner, il faut aller vite, il faut courir vite, mais il faut aussi avoir les bonnes réponses. Il ne suffit pas d'être le plus rapide de la classe, si je n''ai pas les bonnes réponses, je suis bien embêté."

Il faut des sportifs et des matheux un peu plus fort à l'école, dans chaque équipe.

A la maison de retraite également

Les enfants sont donc les premiers utilisateurs du Lü, mais pas seulement. Ainsi les pensionnaires de la maison de retraite de Marquise l'ont aussi adopté. Les responsables de l’établissement racontent que certaines personnes, un peu isolées, et qui ne participent jamais aux activités, sont venues voir et finalement jouer. Bien sûr, le rythme est adapté, notamment pour tenir compte des fauteuils roulants, mais cela fonctionne ! Et comme l’installation est rapide et facile, les animateurs travaillent sur des séances collectives pour toute la famille.