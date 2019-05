VIDEO - Les enseignants de BTS du lycée Robert Schuman de Metz en grève contre des baisses de moyens

La quasi-totalité des enseignants de BTS du lycée Robert Schuman de Metz ont manifesté ce lundi devant leur établissement : pour la rentrée prochaine, ils dénoncent des heures d'enseignement en moins et plus d'élèves par classe au détriment de la qualité pédagogique.

Metz, France

Klaxons, banderoles, slogans : les enseignants de BTS du lycée Robert Schuman à Metz ont tout fait pour se faire entendre ce lundi matin devant les grilles du lycée. La grande majorité des professeurs du BTS sont grévistes. Une trentaine des 41 enseignants en comptabilité, commerce et gestion d'entreprise (PME-PMI) se sont rassemblés en scandant : "Profs en colère, étudiants sacrifiés".

Des enseignants en BTS au lycée Robert Schuman de Metz manifestent contre des baisses de moyens à la rentrée prochaine @LyceeSchuman@SNESFSU#educationpic.twitter.com/uqzmyRpGiY — Cécile Soulé (@CecileSoule) May 6, 2019

Une mobilisation inédite soutenue par les syndicats Snes-FSU et FO, pour dénoncer une baisse des moyens à la rentrée prochaine. Au lycée Schuman, il y a 3 sections de BTS réparties en 12 classes sur 2 années.

90 d'heures d'enseignement en moins à la rentrée prochaine

Les manifestants expliquent qu'ils vont perdre 90 heures d'enseignement en septembre prochain, ce qui va les obliger à faire cours en travaux pratiques à un plus grand nombre d'élèves, "au détriment de la qualité de l'enseignement" dénonce Anne-Lucile Broyon, l'une des enseignantes en grève. "Nous allons passer de 18 à 24 élèves en TD, ce qui va nuire au suivi des élèves", explique un autre enseignant gréviste, Alexandre Poiré.

Les enseignants en grève © Radio France - Cécile Soulé

Quelques-uns des 350 élèves des 3 sections de BTS participent aussi à la manifestation. Ingrid, en 2e année, est venue défendre "un enseignement encadré en BTS alors qu'à la fac on est plus en autonomie". "On nous a déjà demandé de nombreux efforts budgétaires, maintenant on dit stop" conclut l'un des enseignants grévistes.