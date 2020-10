Le port du masque est-il un frein pour l'apprentissage du langage chez les tout petits, à la crèche et en maternelle ? Oui, clairement, s'alarment les orthophonistes. S'il n'est pas question de remettre en cause le port du masque, ils demandent l'utilisation de masques transparents.

VIDEO - " Les masques perturbent l'apprentissage du langage et de la socialisation chez tout petits"

Les orthophonistes demandent la généralisation des masques transparents en crèche et en maternelle pour que les enfants puissent voir la bouche de leurs enseignants ( photo illustration )

Elise Carmès est orthophoniste à Veigné et membre d'Esop, association régionale de prévention en orthophonie. Elle était l'invitée ce jeudi matin sur France Bleu Touraine :

" Ça nous inquiète pour les années à venir. Face à des adultes et des enseignants masqués, les enfants vont être perturbés dans l'apprentissage du langage, de la communication et de la socialisation de façon générale. Ils ne peuvent plus voir toutes les mimiques, les exagérations de la bouche de leurs enseignants".

"Ce qu'on préconise, c'est le port du masque transparent. C'est un appel que nous lançons auprès de l'Education Nationale et des collectivités locales et l'ARS. Mais pour le moment, ce n'est pas du tout généralisé.

Dans nos cabinets d'orthophonie, mêmes problèmes. La plupart d'entre nous s'est équipée de plexiglas et des visières pour que les enfants puissent voir notre bouche, le placement des lèvres. Chez ses enfants qui ont des troubles du langage, ils ont besoin d'un support visuel supplémentaire pour acquérir le langage. Et avec les masques, ils ne l'ont plus."