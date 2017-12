VIDEO - Les parents d’élèves de l’école Joliot Curie à St Pierre-des-Corps dénoncent l'extrême vétusté de leur école

Par Marie-Ange Lescure, France Bleu Touraine

L'école maternelle et primaire Joliot Curie, à Saint-Pierre-des-Corps, est de plus en plus délabrée : souris dans les couloirs, infiltration d'eau par le toit, plumes et excréments d'oiseaux dans les classes... Les parents d'élèves dénoncent.