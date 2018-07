Guéret, France

Des larmes de joie devant les panneaux d'affichage des lycées. Les résultats du bac sont tombés ce vendredi matin. 806 candidats ont passé l'épreuve cette année en Creuse. A Guéret, les élèves de terminale du lycée Pierre Bourdan étaient rassemblés devant les grilles dès 9 heures, heure de publication officielle.

"C'est le plus beau jour de ma vie !" - Pierre, bac L mention très bien.

C'est la proviseur du lycée qui ouvre le portail. Le temps de traverser la cour et c'est l'explosion de joie. "Je l'ai eu ! Je l'ai eu !" s'écrie une lycéenne. "Moi c'est mention très bien !" Pierre, dans sa chemise à carreaux, n'en espérait pas temps. "Jusqu'au dernier moment, j'ai stressé, mais j'ai décroché le bac au plus haut niveau ! Je suis plein de bonheur, c'est magique ! C'est le plus beau jour de ma vie !"

#Bac2018 Les terminales du lycée Pierre Bourdan à Guéret découvrent les résultats du Bac #Creusepic.twitter.com/DSxVTGUWjq — France Bleu Creuse (@FBCreuse) July 6, 2018

Parents en larmes et soirées au programme

23 élèves ont obtenu 16 de moyenne ou plus. Au total, sur les 234 candidats du lycée, 178 sont désormais bacheliers. "C'est une joie immense", confie Marie-Paule en larmes. "Ma fille a eu son bac S, et avec la mention bien, je suis très fière d'elle, c'est que du bonheur."

"Ah c'est sûr que c'est toujours très émouvant", explique Sandrine, prof de philo, et Emeline, prof de lettre. "C'est la récompense de leurs efforts, du travail de toute une année. Et puis ils vont vers autre chose, ils quittent le nid."

Mais avant les études supérieures, les nouveaux bacheliers ont plein de choses à faire. "Apéro ! On va pas se coucher tôt !" lâche une bachelière. "Les vacances sont enfin là alors on va en profiter." Le lycée a déjà donné la date de remise des diplômes : ce sera le 15 septembre.

Un taux de réussite en baisse dans la Creuse

Dans la Creuse, le taux de réussite avant rattrapage est en baisse cette année. Il est de 79,6 % pour les filières générales, alors qu'il était 83 % en 2017 et de 80 % en 2016. Même constat pour les résultats du baccalauréat technologique : 79,4 % cette année contre 85 % en 2017 et 84 % en 2016.