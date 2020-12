VIDÉO - Michèle Rubirola aimerait faire chanter tous les petits Marseillais

La maire de Marseille s'est rendu ce jeudi matin à l'école Saint-Mitre dans le 13e arrondissement. Depuis plus d'un an, une centaine d'élèves chante tous les matins. Une expérience que Michèle Rubirola aimerait généraliser.

Ce jeudi, comme tous les matins, des élèves de CE1, CM1 et CM2 de l'école Saint-Mitre à Marseille ont commencé leur journée en chantant. Mais cette fois, la maire de Marseille et trois de ses adjoints étaient venus les écouter. Ce projet a été lancé depuis plus d'un an avec l'ensemble Musicatreize et le laboratoire de sciences cognitives d'Aix-Marseille. Une étude scientifique est en cours pour montrer les bienfaits du chant quotidien sur le écoliers.

Dans la classe de CE1, les enfants ne chantent ensemble que depuis la rentrée de septembre. "Ils ont déjà fait d'énormes progrès, raconte la chanteuse lyrique Laetitia Volcey, leur professeure de chant. Au début, ils n'étaient pas en rythme, ça ne chantait pas juste. Et maintenant, ça commence à prendre". La directrice de l'école reconnait également que le chant quotidien amène davantage de concentration et de calme en classe : "Ils travaillent mieux !"

Une nouvelle politique culturelle dans les écoles de Marseille dès 2021

Passionnée par le chant, la maire de Marseille avoue être très intéressée par cette expérience. "Je trouve ces enfants extraordinaires, explique Michèle Rubirola. Je les sens heureux et épanouis. Vous voyez que, selon ce qu'on leur propose, ça peut profondément modifier l'attitude des écoliers. Même si on va attendre les études, je suis persuadée que le chant facilite les apprentissages."

Limité pour l'instant à cette école du nord de Marseille, le chant quotidien à l'école pourrait se développer dans d'autres établissement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La ville de Marseille veut également l'intégrer à sa nouvelle politique culturelle dans les écoles qui sera lancée dès l'année prochaine. "On va inciter les écoles à faire chanter les enfants, explique Jean-Marc Coppola, adjoint à la culture. Mais nous le ferons là où les enseignants seront volontaires. Ça peut-être le chant, comme la danse. Tout ce qui peut ouvrir les esprits."

Le chant à l'école présente un énorme avantage : il ne demande pas d'énormes moyens. Cette expérience à l'école Saint-Mitre coûte moins de 10.000 euros par an.