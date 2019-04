(VIDEO) Pays Basque: les parents introduisent cochons et canards dans l'école d'Irissarry

Irissarry, France

Des cochons de race Kintoa et des canards de race kriaxera dans la cour de l'école d'Irissarry. Les parents d'élèves qui bloquent l'école d'Irissarry depuis cinq jours ont voulu faire dans le symbole mercredi matin. Il n'y a pas que les races d'animaux locales qui soient en péril, la langue basque a besoin de soutien aussi affirment-ils.

Une nécessité économique à parler la langue basque

Ils occupent l'école parce qu'ils ne comprennent pas que l'Education Nationale refuse l'ouverture d'une filière immersive à la rentrée alors qu'elle remplit tous les critères et que l'opération ne devrait pas coûter un sou à quiconque. Pour Chantal Collado, parente d'élève: "la langue basque ça n'est pas que culturel. Il y a une nécessité économique à pouvoir parler basque pour avoir des emplois dans l'enseignement, le soin, le commercial. Si on n'a pas l'immersion, on prive nos enfants de compétences qui leur seront nécessaires dans l'avenir".

".

Chantal Collado: "on croit en l'école publique, une école pour tous, pourquoi priver les enfants de la langue basque?" Copier

Assurer deux cours en même temps

Les parents d'élèves bloquent l'école en lâchant des canards et des porcs dans la cour pour demander à l'Inspection d'académie la mise en place d'un projet d'immersion en basque. © Radio France - Bixente Vrignon

Les parents d'élèves du RPI d'Ahaxe-Mendive se sont joints à ce mouvement. Dans leur école, l'enseignante doit enseigner en même temps en basque pour les enfants de la filière bilingue, et en français, pour ceux de la filière unilingue, le tout pour un groupe de 28 enfants. Ils dénoncent une "logique de tableaux Excel".

Buraso deliberatuak

Baxe Nafarroko burasoak deliberatuak agertzen dira. Jenofa Bidek bere haurrak baditu Irisarrin eta murgiltze sistema nahi du haientzat. "Ez dugu ulertzen errefusa, jakinez beste eskoletan onartua dela", salatuz ministroaren kokapen "ideologikoa".