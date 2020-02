VIDEO-"Plus que le végétarien, je me bats pour la qualité et le local", chef de cuisine au collège de Monts

Améliorer la qualité des assiettes servies à nos collégiens et augmenter les débouchés pour nos producteurs locaux. C'est l'objectif de la loi Agriculture et Alimentation. Une loi qu'applique notre conseil départemental avec son plan alimentaire pour les cantines de ses collèges.

Actuellement, nous sommes à 30% de produits locaux au sein de notre cuisine et 15% de bio. Et on travaille pour atteindre cet objectif des 50%. Nous travaillons déjà avec beaucoup de producteurs locaux mais le plus difficile pour eux c'est de pouvoir répondre en terme de quantité ( 19 000 repas chaque jour dans toutes les cantines des collèges d'Indre-et-Loire ) et comment nous les livrer", Sébastien Couraillon, chef de cuisine au collège Val de l'Indre à Monts