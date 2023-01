Une initiative originale des parents d'élèves de Chançay, près de Vouvray en Touraine. Ils viennent de réaliser et de diffuser sur les réseaux sociaux un clip vidéo pour défendre leur école menacée de perdre une de ses quatre classes en septembre prochain. Une quarantaine de parents et d'élèves reprennent une version adaptée de la chanson "Les oubliés" de Gauvin Sers.

Le clip, très professionnel, montre des enfants qui jouent dans la cour, des élèves dans les classes, et puis une chorale dont tous les membres, enfants comme adultes, portent un panneau "non à la fermeture de classe". "A Chançay, on a actuellement quatre classes pour 79 élèves de la petite section au CM2" explique Hélène Pinier, la représentante des parents d'élèves. "On va avoir une petite baisse d'effectif à la rentrée prochaine et on se retrouverait avec trois classes à triple niveau".

Dans ce village de 1.135 habitants, une pétition a déjà été signée par 460 personnes, mais les parents voulaient quelque chose de plus marquant. Un papa a réécrit les paroles de Gauvin Sers, et tout est allé très vite : "On s'est dit qu'il fallait trouver un moyen original pour avoir un impact sur les gens, On s'est réuni, les parents d'élèves très motivés et les enfants et on a fait ça dimanche après-midi".

Les parents d'élèves espèrent maintenant que le directeur académique viendra visiter l'école de Chançay, une école pas du tout adaptée, selon eux, à trois classes à triple niveau. Les parents d'élèves de plusieurs autres communes se sont déjà ou vont se mobiliser pour tenter d'éviter, eux aussi, une fermeture de classe en septembre 2023. Des actions sont prévues à Loches, ce vendredi matin, et à Saché lundi prochain.