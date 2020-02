VIDEO - Première rentrée au pôle éducatif et culturel Jean d'Ormesson à Nîmes

" C'est épatant ! Voilà ce qu'aurait dit mon père de cet endroit " explique Héloïse d'Ormesson en découvrant le tout nouveau pôle éducatif et culturel qui porte le nom du célèbre académicien dans le quartier du Mas de Mingue à Nîmes. Un bâtiment dans lequel les 260 enfants qui fréquentaient jusqu'ici l'école Albert Camus ont fait leur première rentrée ce lundi. Rien à voir avec une école traditionnelle. Le pôle éducatif a en effet été conçu pour accueillir des élèves mais aussi du public, grâce à une concertation avec les habitants du quartier, le personnel éducatif et les élèves. Deux sociologues ont également participé à ce projet. "On a enfin tenu compte de ce que des parents attendaient d'une école se réjouit Aline Gallice du comité de quartier Mas de Mingue. Un lieu d'accueil pour que les familles puissent se retrouver et mettent un pied dans l'école. "

Une vue imprenable

C'est le cabinet MDR Architectes de Montpellier qui a réalisé le bâtiment situé en haut de la colline du Mas de Teste. Il accueille 17 classes, modulables grâce à des cloisons amovibles qui permettent de les ouvrir sur un atelier. "Ça permet aux équipes enseignantes d'avoir soit une seule salle de classe dans un fonctionnement très traditionnel soit une salle de classe avec un atelier, soit deux salles de classes mutualisées avec un atelier qui représente un espace de 150 mètres carrés " explique Nicolas Devaux , l'architecte qui a supervisé le projet. A chacun des trois niveaux, chaque espace offre une vue imprenable sur la garrigue avoisinnante. "Je me suis rendu compte toute ma vie qu'à chaque fois que j'était dans un lieu en hauteur, ça appelait au calme, à la contemplation et pour des enfants à une ouverture sur leur horizon, ce qui est important surtout dans ce quartier."

Un bâtiment multi-fontions

Le pôle éducatif propose également des espaces ouverts sur le quartier comme la ludomédiathèque de 400 m2 ouverte à tous les publics. Juste à côté, un Fab-Lab permettant aux enfants de fabriquer leurs jeux grâce à une imprimante numérique ou une machine à découpe laser. Le terrain multisports est actuellement ouvert en dehors du fonctionnement de l'école. "Je suis fière confie très émue Héloïse d'Ormesson après avoir parcouru le bâtiment. L'école est magnifique mais c'est plus qu'une école puisqu'elle s'appuie sur un projet culturel et éducatif qui est très impressionnant. Mon père aurait été totalement enchanté par ce projet et de voir la lumière dans les yeux de tous ces enfants."

Coût du pôle éducatif et culturel : près de 12,5 millions d'euros. Près de 39% du financement proviennent du programme ANRU.

