VIDÉO - Profs et lycéens bloquent l'épreuve du contrôle continue du bac au lycée Berthollet à Annecy

Haute-Savoie, France

"On a fait des barricades avec des tables et des chaises devant les classes." Fabien en première au lycée Berthollet d’Annecy raconte comment les élèves et les profs se sont mobilisés cet après-midi contre la tenue de la première épreuve commune du contrôle continu (E3C) du nouveau bac. "Avec tous les délégués de classes, nous avions monté un groupe pour la bloquer, poursuit Estelle. Les profs eux ont organisé un sit-in dans la cour et au bout de quinze minutes, on nous a annoncé que l’épreuve était reportée."

Vidéo - Mobilisation des élèves et des profs du lycée Berthollet contre les E3C

Message au ministre de l'Education

Devant l’entrée du lycée, une cinquantaine de professeurs venus de plusieurs établissements du bassin annécien ont entonné des chants pour dénoncer la réforme du bac et ces E3C. "C’est un message envoyé au ministre de l’Education nationale pour lui montrer que les enseignants ne lui font pas confiance et qu’ils ne croient pas en cette réforme du bac en tout cas comme elle a été faite", explique un prof de Berthollet. "Ce bac n'est pas équitable, enchaîne un élève de première. C'est soit disant un diplôme national mais selon le lycée, on n'a pas les mêmes."

Un peu plus tôt dans la journée, l’épreuve d’histoire-géographie des E3C a pu se dérouler presque normalement au lycée Baudelaire d’Annecy malgré la tentative d’une centaine de manifestants de bloquer l’entrée du lycée et le déclenchement de l’alerte incendie.

