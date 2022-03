VIDEO - Quand les enfants du Village de Monts-sur-Guesnes tournent un film

Quand le cinéma fait rêver les enfants. Depuis le vendredi 11 février, des Petits Poitevins vivent un véritable rêve éveillé à Monts-sur-Guesnes : des enfants placés, sur décision de la justice, à la fondation Action Enfance. Cette fondation les accueille à l'année, le jour comme la nuit dans des "villages", dont l'un justement à Monts-sur-Guesnes. Une cinquantaine d'enfants y vivent avec leurs éducateurs.

Et en ce moment, et bien une vingtaine d'entre eux font du cinéma ! Au sens propre, avec des étudiants d'écoles de ciné, venus spécialement de Paris pour tourner un court-métrage dans lequel les enfants jouent. C'est la 5ème édition de "Action Enfance fait son cinéma". Le principe ? Les enfants tournent sous la direction des élèves, ils réalisent un court-métrage de trois minutes. 16 en tout, vont être réalisés dans tous les Villages d'Action Enfance, pour le plus grand bonheur des enfants.

Dans l'école de Monts-sur-Guesnes. © Radio France - Marianne Naquet

"J'adore jouer"

Nolan, par exemple, a 10 ans. C'est déjà la troisième fois qu'il "tourne" pour Action Enfance. Cette année, il joue Mathieu, l'un des deux rôles principaux. Le film s'appelle "Lov'Pot", de Malak Salama. "J'adore jouer, je trouve que ce n'est pas trop difficile d'être acteur. J'aime répéter les scènes", confie le petit garçon.

Cette année, c'est donc une étudiante de l'EICAR, Malak Salama, qui est la réalisatrice. C'est elle qui donne toutes les indications aux enfants. "Sur le tournage, j'essaie de leur dire ce qui se passe dans leur tête, et ils le répercutent directement en quelque sorte, sur leur visage. Je ne leur donne pas les mêmes indications qu'à des acteurs professionnels", précise la jeune femme. Pour les élèves aussi, âgés d'une vingtaine d'années, c'est un sacré défi que d'encadrer ces enfants, de les pousser à se concentrer, de leur expliquer les scènes notamment.

Du côté de la Fondation, on se félicite d'avoir mis en place ce projet. Il apporte beaucoup aux enfants, selon José Charpentier, chef de service. "C'est une ouverture sur un monde qu'ils ne connaissent pas, celui du cinéma. Ca leur permet de s'amuser, de faire autre chose pendant les vacances, que ce qu'ils font d'habitude". Ce psychologue de formation explique aussi que certains éducateurs redécouvrent les enfants, pendant les tournages, certains sont plus concentrés, moins timides. "On voit aussi des ouvertures pédagogiques, mais le but vraiment, c'est qu'ils s'amusent", répète-t-il.

Les étudiants de l'EICAR testent le cadrage de l'image. © Radio France - Marianne Naquet

Une fois le tournage terminé -il doit s'achever en mars-, les étudiants font tout ce qui est montage, ajustement sonore etc. Il doit faire trois minutes, et sera mis en avril sur la plateforme d'Action Enfance, avec les 15 autres films tournés dans les autres établissements d'Action Enfance dans les mêmes conditions. Le public pourra voter. Enfin, en mai-juin se tiendra une soirée de gala, comme l'année dernière, au Grand Rex à Paris où trois récompenses seront remises : le Prix du Public, le Prix Coup de Cœur et Prix du Jury. Le projet dure au total six mois : 200 enfants et adolescents sont impliqués, 50 éducateurs les encadrent.