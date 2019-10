VIDÉO | Quart d'heure lecture dans les établissements scolaires de Bretagne

Ce vendredi 18 octobre, veille des vacances de la Toussaint, les élèves, les enseignants et les personnels de l'Académie de Rennes sont invités à s'arrêter pour quinze minutes de lecture silencieuse. Une opération voulue par le nouveau recteur Emmanuel Ethis.

"13h51 : Ensemble, chacun son livre dans toute la Bretagne". C'est le nom de l'opération organisée vendredi 18 octobre par l'Académie de Rennes.

Pendant 15 minutes, entre 13h51 et 14h06, les élèves, les enseignants et les personnels de l'Education Nationale sont invités à s'arrêter, pour lire chacun un livre de leur choix.

Plusieurs établissements scolaires bretons participent déjà depuis des années aux "quarts d'heure lecture". Mais ce vendredi, le nouveau recteur de l'Académie de Rennes, Emmanuel Ethis, souhaite que cela concerne l'ensemble de la région.

"Ce rendez-vous doit nous aider à créer une communauté de lecteurs autour d'un moment partagé, générateur d'attention et de cohésion.

Il vise à placer le livre au cœur de la vie des écoles et des établissements, en donnant aux élèves qui ont peu accès aux livres l'occasion de le rendre plus familier" explique Emmanuel Ethis dans un communiqué.

Le recteur de l'Académie de Rennes a même publié sur Twitter la photo du livre qu'il a choisi pour cette opération : « L’espoir malgré tout » d’Emile Bravo. Emmanuel Ethis qui invite les internautes à faire part de leur choix d'ici à vendredi via les réseaux sociaux.