VIDEO - Quelles précautions à prendre quand on regagne son domicile ?

Le déconfinement et le retour au travail ne doivent pas nous faire oublier les précautions à prendre quand on regagne son domicile. Petit rappel sur ces précautions, et aussi sur les gestes à adopter quand on reçoit des amis ou de la famille

Le retour à une vie sociale plus intense que ces derniers mois implique des risques accrus quant à la propagation du virus. Et en particulier quand on regagne le domicile. Du coup avec Romain Amalric on revient sur ces fameuses précautions qu'il faut impérativement prendre quand on rentre à la maison pour éviter de contaminer son "home sweet home" une fois la journée passée.

Et en famille/entre amis ?

C'est pareil ! On rêve tous de ce W.E. entre amis ou avec la famille qu'on n'a pas eu la chance de voir ces derniers temps. Pour autant il n'est pas question de faire "comme si de rien n'était", et là encore il y a des précautions à prendre et des risques à éviter. C'est le prix à payer pour éviter d'être malade, ou à minima de "partager" l'éventuel virus qui aurait pu s'accrocher à nous dans la journée.