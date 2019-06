VIDEO : Rachel, jeune bretonne de 10 ans, finaliste des Petits champions de la lecture

Rachel (en pull bordeaux) et ses camarades de classe

Saint-Ganton, France

La grande finale des Petits champions de la lecture se déroule mercredi après-midi à la Comédie Française. 14 petits champions ou petites championnes vont concourir. La Bretagne sera représentée par Rachel, âgée de 10 ans, élève de CM2 à l'école communale de Saint-Ganton près de Redon (Ille-et-Vilaine). Rachel devra lire à haute voix l'extrait d'un roman de la littérature jeunesse "comment on a sauvé mon grand-père" d'Aurélia Coulaty (éditions Magnard Jeunesse). La jeune élève lira pendant 3 minutes à voix haute, en public et face à un jury.

Soutien de ses camarades

Dans sa classe Rachel peut compter sur le soutien indéfectible de ses camarades " je pense qu'elle va gagner car c'est une bonne lectrice" pour Léa "elle a toutes les capacités pour gagner et elle a choisi un beau livre " témoigne Romain "je la supporterai toujours même s'il est perd" assure Gabriel. Rachel, un peu intimidé après tant d'éloges, raconte comment elle est en venue à concourir "au début je me disais que c'était juste pour m'amuser dans ma classe, puis j'ai gagné, je suis allée en finale départementale j'ai gagné et après j'ai remporté la finale régionale."

Fierté d'une école

Dans la petite école rurale de Saint-Ganton, on est vraiment fier et heureux d'avoir une élève aussi talentueuse que Rachel. L'auteure est même venue dans l'établissement "ça a été une rencontre très riche" explique Céline Avenard professeur des écoles "tous les enfants connaissent le livre, ils ont même proposé des suites à l'histoire; ça donne vraiment envie à tous les enfants de l'école car certains d'entre eux se préparent à lire à haute voix pour les prochaines années".