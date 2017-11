VIDÉO : remise de diplômes au détachement du SMA de Périgueux

C'est une grande récompense après plusieurs mois d'efforts et de rigueur militaire. Ce jeudi, une vingtaine de jeunes engagés dans le service militaire adapté, le SMA de Périgueux ont décroché leur diplôme d'électricien.

Périgueux est la seule ville de Métropole à accueillir ce dispositif, le service militaire adapté, développé dans les Dom-Tom.

Des jeunes en échec scolaire

Chaque année, une centaine d'engagés, principalement venus des îles, s'y forment à un métier. Des jeunes en majorité issus d'un parcours scolaire difficile:

87.7% des jeunes qui poussent la porte du SMA dans les régions d'Outre-mer sont illettrés - capitaine Pierre-Michel Paoletti qui commande le détachement du SMA

Mathieu Bland un réunionnais de 20 ans est arrivé major de sa promo, il a obtenu un diplôme d'électricien, c'est son tout premier et il compte poursuivre ses études à Paris en bac Pro. Le plus dur lors de cette formation ? "La distance ! être loin de ma famille et puis le froid aussi ! Chez nous à la Réunion il fait chaud on n'est pas habitué"

Retourner à Saint-Martin pour aider à la reconstruction

Après huit mois de formation, ces jeunes souvent en échec scolaire sont plein d'ambition. Carvin vient de Saint-Martin, lui aussi a obtenu un CAP d'électricien et dès lundi, il rentre chez lui, sur l'île ravagée par le cyclone Irma, pour aider, grâce à ses nouvelles compétences, à la reconstruction.