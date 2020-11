En deux semaines de vacances de la Toussaint, de graves évènements ont touché la France : attentats terroristes, reconfinement... Pour cette rentrée scolaire, ce lundi 2 novembre, les Bleus ont donc adressé un message de soutien aux élèves et aux enseignants dans une vidéo.

VIDÉO - Rentrée des classes : le message de l'équipe de France de football aux élèves et aux enseignants

Ce lundi 2 novembre, tous les élèves retourneront tous en classe. Cette rentrée sera marquée par un hommage à Samuel Paty, le professeur assassiné le 16 octobre dernier pour avoir montré une caricature de Mahomet lors d'un cours sur la liberté d'expression. Les professeurs devront sans doute faire face aux questions qui ne manqueront pas d'être posées par les élèves après deux semaines de vacances aussi tragiques, marquées par des attentats terroriste et un reconfinement national.

Une école "qui rassemble" et qui "rend libre"

Parmi les "outils pédagogiques" mis à disposition des enseignants par l'Éducation Nationale, une vidéo des Bleus, publiée sur le compte twitter de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation Nationale samedi soir.

Par ordre d'apparition, neuf joueurs prennent la parole : Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Léo Dubois, Benjamin Pavard, Clément Lenglet, Raphaël Varane, Steven Nzonzi, Hugo Lloris et Corentin Tolisso rappellent tour à tour aux élèves le rôle des professeurs et le lien entre l'école et les valeurs de la République française.

L'école, une chance offerte par la République française à travers ses professeurs

"Notre école est ce qui nous rassemble", déclare notamment le milieu de terrain rennais Steven Nzonzi. "Notre école fait de nous des citoyens libres et égaux", renchérit le capitaine des bleus et gardien de Tottenham Hugo Lloris. "Aller à l'école c'est une chance. Une chance que vous offre la République française à travers ses professeurs", souligne l'attaquant de Chelsea, Olivier Giroud.

"Ils vous apprennent à devenir des adultes responsables", explique Léo Dubois, le latéral droit de l'Olympique lyonnais. "Être libre, c'est apprendre à penser par soi-même, en s'appuyant sur des faits vérifiés, sur des connaissances et sur la logique", indique le défenseur du Bayern Munich Benjamin Pavard.

"Vous êtes accueillis à l'école sans aucune distinction. Vous avez tous les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres élèves de votre classe", ajoute enfin le défenseur du Barça Clément Lenglet.