VIDÉO - Rentrée scolaire : "A quand le congé Covid" pour les parents d'élèves ? demande la FCPE en Gironde

Stéphanie Anfray, présidente de la FCPE en Gironde était l'invitée de la matinale de France Bleu Gironde ce jeudi. Elle est revenue sur le protocole sanitaire.

Plus de 283.000 petits girondins ont fait leur rentrée des classes ce jeudi matin. Une rentrée avec un protocole sanitaire strict : le masque obligatoire en classe, la fermeture de la classe s'il y a un cas de Covid-19 dans l'enseignant primaire, l'isolement pour les élèves cas contact non vaccinés dans l'enseignement secondaire. La continuité pédagogique est un "point d'inquiétude" soulevé par la FCPE, "on se pose beaucoup de questions" affirme Stéphanie Anfray, présidente de la FCPE en Gironde, invitée de la matinale de France Bleu Gironde ce jeudi. "A quand le congé covid ?" pour les parents d'élèves, réclame-t-elle également. "Ca va être compliqué pour les parents du premier degré notamment".