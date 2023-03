VIDÉO - Su Ta Gar signe la chanson d'Herri Urrats 2023 sous le titre "Urratsak zubi"

C'est une tradition tous les ans : qui va signer la chanson de l'année pour Herri Urrats ? Et bien pour cette année 2023, il n'y a plus de suspense. C'est le groupe de heavy metal basque Su Ta Gar qui a été choisi. Ce titre "Urratsak Zubi", est impossible à traduire littéralement. En tout cas, le message est clair : l'euskara est un pont ; un pont entre les générations, entre le Sud et le Nord, entre les villes et villages d'Iparalde, entre parents et enfants....

Un honneur

Les organisateurs de Herri Urrats ont contacté le plus célèbre groupe de heavy du Pays Basque par mail, qui a répondu favorablement. Et même plus : le guitariste de Su Ta Gar Xabi Bastida rappelle : "On existe depuis 35 ans, et c'est la première fois qu'on nous sollicite ! Ça n'est donc pas donné au premier venu. Herri Urrats fête ses 40 ans et on va donner la 40e chanson de Herri Urrats, j'imagine. On entre dans la légende Herri Urrats et c'est une joie".

Herri Urrats, c'est la grande fête des ikastola, tous les 2èmes dimanches du mois de mai autour du lac de Saint Pée-sur-Nivelle. Ce sera la 40ème édition cette année et ce sera le 14 mai. Les bénéfices de cette année iront à la construction du quatrième collège de Seaska, justement à St Pée-sur-Nivelle.