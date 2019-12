VIDEO -"Sur tout le mandat, le département d'Indre-et-Loire investit 84 millions d'euros pour ses collèges"

Judicaël Osmond est le vice-président du conseil départemental chargé des collèges. Sur l'ensemble du mandat, le département d'Indre-et-Loire qui gère les 54 collèges en Touraine investit 84 millions d'euros. Pour les rénover et les agrandir le cas échéant. Mais aussi pour investir dans le numérique et dans la rénovation énergétique pour mieux isoler les bâtiments ( 16 millions d'euros ) en délégation de service public signée avec l'opérateur Dalkia.

En moyenne, chaque collège bénéficie de 500 000 euros de travaux. Mais pour 14 d'entre eux, l'effort sera beaucoup plus conséquent comme à Château-Renault ou a Ste-Maure-de-Touraine. Mais les deux grandes priorité du mandat sont déjà faites. Neuillé-Pont-Pierre et Azay-le-Rideau, 11 millions pour le premier, 9 millions pour le second. Après, pourquoi une réhabilitation-extension et pas de reconstruction totale comme promise par l'ancienne majorité ? D'abord c'est moins cher et puis surtout c'est aussi bien," Judicaël Osmond