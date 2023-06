VIDÉO - Un "crash pédagogique" pour sensibiliser 300 collégiens et lycéens à Ajaccio

Le choc entre les deux voitures, suivi d'un silence tout aussi pesant. Ce lundi 12 juin, la préfecture et l'académie de Corse organisaient, dans un lycée ajaccien, un "crash pédagogique". Une opération de sensibilisation "indispensable" devant 300 collégiens et lycéens, alors que "38 personnes sont mortes sur les routes de l'île en 2022, dont 25% de jeunes de moins de 24 ans", rappelle le préfet, Amaury de Saint-Quentin.

Au milieu de la cour du lycée Laurence Dragotto présente le scénario de l'accident : deux hommes prennent leur voiture pour rentrer d'une soirée. Le conducteur est sobre, son passager aussi, "mais il oublie d'attacher sa ceinture", précise l'intervenante en Sécurité routière. La route leur est barrée par une voiture sans permis, qui roule à 50 km/h et dont le conducteur alcoolisé vient de griller un feu rouge. Le choc est inévitable.

Au volant de la première voiture son mari, Pascal Dragotto, reproduit un exercice qu'il a déjà fait des centaines de fois : reconstituer l'accident qui vient d'être présenté devant 300 collégiens et lycéens. Le choc est impressionnant, la voiturette quasi coupée en deux.

"À 50km/h, je ne pensais pas qu'il y aurait un tel choc. Vu les dégâts que ça fait, ça fait peur !", réagit Lisandru, les clefs de sa voiturette en main. L'adolescent de 16 ans conduit sa voiture sans permis depuis 1 an mais s'étonne désormais de la facilité avec laquelle il peut se retrouver au volant : "ça fait beaucoup réfléchir. Je me rends compte que je dois faire plus attention à ma vitesse, surtout dans les virages".

Lui aussi "très impressionné" par l'impact entre les deux voitures, le préfet de Corse, Amaury de Saint-Quentin, salue une opération nécessaire : "j'espère que les jeunes auront compris ce message important. Il n'y a pas de risque zéro sur les routes. L'accident n'arrive pas qu'aux autres".

Jean-Philippe Agresti, le recteur de l'Académie de Corse, encourage également les adolescents à discuter de cette expérience avec leurs proches et à leur montrer la vidéo du crash, "pour diffuser le message le plus largement possible".

38 morts sur les routes corses en 2022

En 2022, 38 personnes sont mortes sur les routes de Corse, dont 25% de jeunes de moins de 24 ans. Si les conducteurs de voitures sans permis ne sont pas les plus touchés par ces accidents mortels, ils sont de plus en plus nombreux sur l'île, avec 5.000 voiturettes immatriculées. Un chiffre qui a "presque doublé ces dix dernières années et est 1,5 fois plus important que sur l'ensemble du territoire national", précise la préfecture.

Depuis le début de l'année 2023, 8 personnes sont mortes sur les routes en Corse, sur 200 accidents.