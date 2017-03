VIDÉO | Un début d'incendie simulé au collège Rosa Parks de Châteauroux

Plusieurs élèves de 5ème du collège Rosa Parks de Châteauroux se sont entraînés à un exercice de sécurité mercredi 15 mars dans le cadre de l'opération "les cadets de la sécurité civile".

C'est une première dans le département : de jeunes collégiens sont formés aux gestes qui sauvent, avec un diplôme à la clé ! C'est l'opération "cadets de la sécurité civile", un partenariat signé entre le Ministère de l'Education Nationale et le SDIS de l'Indre.

Mercredi 15 mars après-midi, au collège Rosa Parks de Châteauroux, les élèves ont simulé à l'aide des pompiers un départ de feu dans une salle de classe.

30h de formation sur la sécurité

Toute l'année, des élèves de cinquième suivent 30 heures de formation avec les pompiers de manière volontaire (en plus de leurs cours), le mercredi après-midi ou pendant les vacances, pour se former aux gestes qui sauvent et à la sécurité.

Deux premiers établissements ont été choisis dans l'Indre : le collège Rosa Parks de Châteauroux (9 élèves) et le collège George Sand de La Châtre (14 élèves).

Leur donner envie de devenir pompier

COLLÈGE ROSA PARKS ILLUSTRATION © Radio France - Jonathan Landais

A la fin de leur formation, ces élèves seront fait également "référents sécurité" dans leurs établissements, "ils seront par exemple chargés d'organiser les rassemblements dans la cour en cas d'exercice incendie", précise Nicolas Victor Pujebet, le Principal adjoint du collège Rosa Parks.

Inculquer aux jeunes le sens des responsabilités, l'envie de rendre service aux autres.. et pourquoi pas susciter des vocations. "Ce n'est pas l'objectif principal, mais si ça peut donner envie à certains jeunes de devenir plus tard sapeur-pompier volontaire, on en sera très satisfait", ajoute le Lieutenant Colonel Thierry Lahoussoy.