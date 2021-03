VIDÉO - "Il n'y a pas de diplôme au rabais, ces étudiants sont des méritants"

L'image est à chaque fois impressionnante : des centaines d'étudiants qui patientent devant les centres de distributions alimentaires et le recteur délégué à l'enseignement supérieur Philippe Dulbecco le reconnaît "c'est inquiétant". C'est aussi pour cette raison qu'il vient présenter un plan d'aides pour les étudiants et il insiste sur le panel d'aides qui existe déjà aujourd'hui pour accompagner ceux qui sont plongés dans la précarité à cause de la crise : "on leur propose beaucoup d'aides depuis le début : 10 millions d'euros débloqués, des repas à un euro, des aides spécifiques.Aujourd'hui on peut dire que la situation est sous contrôle, je ne dis pas qu'elle est idéale".

Le problème qui se pose surtout c'est que certains étudiants sont mal informés sur les aides qui sont proposés et disponibles pour eux. Le recteur délégué à l'enseignement supérieur insiste sur la nécessité de se tourner vers les C.R.O.U.S (Centre Régional Oeuvres Universitaires Scolaires) de chaque université. Il promet que sur le site "un outil qui recense tous les dispositifs va être disponible".

"Cette génération d'étudiants est méritante"

L'autre difficulté que rencontrent les étudiants c'est la gestion des cours à distance. Une petite partie a pu reprendre les cours en présentiel mais la plupart suivent toujours les cours chez eux ou chez leurs parents. A quand un retour à la normale ? C'est la rentrée de septembre et pas avant qui est évoquée. Et le recteur tient à souligner que les étudiants ne seront pas sacrifiés, leurs diplômes ne seront pas sous-évalués à cause de cette crise, au contraire dit-il.

Des diplômes au rabais ? C'est faux ! On a des étudiants qui ont réalisé leurs études dans des conditions exceptionnelles. Un étudiant qui a su mener à terme ses études, ce sera véritablement un atout. Ce sont des méritants - Philippe Dulbecco

Les restos du cœur organisent une grande distribution alimentaire ce vendredi 26 mars au stade Vélodrome.