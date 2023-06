VIDÉO - Une classe de CM2 du Havre enregistre une chanson sur le harcèlement scolaire

27 élèves de CME de l'école Frédéric-Bellanger du Havre ont écrit et composé une chanson sur le harcèlement scolaire avec l'artiste havrais Baptiste Job.

"Si j'avais su Julien...", la chanson vous restera probablement dans la tête. 27 élèves de CME de l'école Frédéric-Bellanger du Havre ont écrit et composé une chanson sur le harcèlement scolaire avec l'artiste havrais Baptiste Job. Ils ont enregistré "Les Mots qui blessent" au studio Honolulu, au fort de Tourneville.

Un jour par semaine, ils ont travaillé avec leur maîtresse pour écrire le texte, "on réflechissait à ce qu'on devait mettre dans les musiques", explique Ava, 10 ans. "Chaque groupe devait travailler autour d'un mot, ajoute Victoire, 11 ans. Moi c'était 'la lettre'", mais aussi les vêtements, l'amour.

La chanson raconte le quotidien du petit Julien, enfant harcelé de la sortie de sa maison jusqu'en salle de classe. Chaque couplet raconte les sévices quotidiens de l'enfant, qui ne sont parfois que des critiques de ses cheveux ou ses vêtements.

Un travail bien accueilli par les écoliers a constaté leur enseignante, Sonia Agoutin-Langlois : "c'est un sujet qui leur est familier, il revient souvent dans les conversations". Un sujet qui en préoccupe certains, comme Mathis "j'ai jamais eu de harcèlement personnellement, mais j'ai quand même un peu peur qu'un jour ça m'arrive".

Les cas de harcèlement plus fréquents au collège

En CM1-CM2, 2,6 % d'élèves subissent "une forte multivictimation qui peut être apparentée à du harcèlement" , indique l'Éducation nationale. Ça passe à 5,6 % au collège. "On essaie de ne pas passer à côté, affirme la directrice de l'école Frédéric-Bellanger, Caroline Pirocchi, car la difficulté c'est de le voir. Alors on essaie de repérer les changements de comportements des élèves de leurs camarades autour, on est sur nos gardes."