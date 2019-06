VIDÉOS - Des collégiens de Clermont-Ferrand jouent les apprentis journalistes pour France Bleu

Clermont-Ferrand, France

Dans le cadre de l'éducation des jeunes aux médias, Radio France a renouvelé cette année son opération “Mon Micro Citoyen” en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale. Ce programme permet à des collégiens dont l'établissement scolaire est situé en zone défavorisée, de découvrir le monde de la radio et le métier de journaliste.

Des invités autour du thème de l'Europe

En Auvergne, c'est la classe de 3e 6 du collège La Charme de Clermont-Ferrand qui a été choisie pour représenter l'Académie. Plus d'une vingtaine d'élèves ont travaillé avec leurs professeurs et le rédacteur en chef de France Bleu Pays d'Auvergne sur la thématique de l'Europe. Choix de l'angle, écriture radio, recherche et vérification des informations, illustration sonore et musicale, ils ont tout fait et c'était une grande première pour eux.

Ils ont travaillé sur cinq modules radio autour de l’Europe avec des grands témoins comme Aurélien Rougerie pour la Coupe d’Europe de rugby, le maire de Clermont-Ferrand Olivier Bianchi pour Clermont, candidate au titre de capitale européennes de la Culture ou encore Didier Veillault pour le festival Europavox.

Voici les reportages réalisés par : Steven, Amir, Osman, Ambre, Hadidja, Nérimane, Abir, Imad, Yakup, Donovan, Elodie, Hassanati, Fikati, Enzo, Aulon, Betul, Inès, Mehdi, Marlène, Oumayla, et Hassna.

Aurélien Rougerie et la Coupe d’Europe

Olivier Bianchi et la candidature de Clermont-Ferrand au titre de capitale européenne de la Culture

Didier Veillault et le festival Europavox

Vincent André, co-fondateur de Picture Organic Clothing

Maxime Bauer, assistant de langue étrangère

Les collégiens clermontois à la Maison de la Radio à Paris

Mercredi 12 juin, les élèves du collège La Charme seront à la Maison de la Radio à Paris pour présenter leur travail d’apprentis journalistes en direct sur France Bleu, dans l'émission Une heure en France, animée par Frédérique Leteurnier et Denis Faroux. Pour cette deuxième édition, dix stations du réseau France Bleu seront représentées dont France Bleu Pays d'Auvergne. Neuf académies sont concernées : Aix-Marseille, Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Grenoble, Montpellier, Nantes, Orléans-Tours et Strasbourg.