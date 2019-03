VIDEOS - Le padel séduit les Sarthois !

Coulaines, France

Le padel est un sport hybride. On y joue comme au tennis, sur un court mais enfermé dans une sorte de cage avec vitres et grillages. Le terrain est petit peu moins grand que celui du tennis. Mais il dispose du même filet. Les balles jaunes sont un peu plus molles. Et les raquettes n'ont pas de corde.

LIRE | Les deux premiers courts de Padel en Sarthe

C'est un sport spectaculaire, car ça joue vite, explique Lilian Prod'homme, l'un des Sarthois qui participe au premier tournoi national organisé le week-end dernier (23-24 mars) à Coulaines : "ce sport se pratique exclusivement en double. Les joueurs n'ont droit qu'à un seul rebond. Ils ont la possibilité d'utiliser les vitres. Si on joue déjà un peu au tennis ou au squash, on arrive très vite à avoir un bon niveau".

Le padel est moins technique que le tennis et un peu moins physique que le squash. C'est la raison pour laquelle il est vite devenu populaire, d'après Cyril Grasse, président du club de tennis de Coulaines, auquel est rattachée la section padel : "il n'y a pas les inconvénients du tennis en terme de rythme de jeu. Au tennis, il y a beaucoup de temps morts, pendant que l'on ramasse les balles. Au padel, les points s'enchaînent. On prend beaucoup de plaisir quel que soit son niveau".

Après Coulaines, des terrains de padel ont ouvert au club des Cèdres au Mans. Et ce sera le cas prochainement à La Chapelle Saint Aubin.