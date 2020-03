Vidéos, quizz, jeux éducatifs : le réseau Canopé offre ses ressources pendant le confinement

"Hello ! C'est la maison Lumni !" Voilà plus d'une semaine que la Maison Lumni, programme éducatif, est diffusé sur les antennes du service public tous les jours. Une part non négligeable de ses cours et vidéos est fournie par le réseau Canopé, dont le siège est situé à Chasseneuil-du-Poitou (Vienne), et qui fournit aux enseignants ou aux parents une panoplie d'outils pour l'école à la maison.

Des cours diffusés à la TV

Dès la fermeture des établissements scolaires, le réseau a été sollicité par le ministère de l’Éducation afin qu'il prête main forte aux enseignants et participe à l'opération "Nation apprenante". Pour cela, le réseau a fourni 280 vidéos à France Télévision, LCP (documentaires d'histoire) et Via Télé, le réseau des chaînes locales. Chaque vidéo est diffusée à un horaire particulier, selon le niveau (primaire, collège, lycée) ou la matière.

Un cours de français pour des élèves de primaire, à retrouver sur lumni.fr (Capture d'écran) © Radio France - Céline Autin

Pour parvenir à ce résultat, il a fallu "_répondre à la demande des chaînes et proposer en fonction de nos fonds, chercher les vidéos, parfois les numériser, et puis les envoye_r", explique Marie-Odile Dupont, cheffe du service audiovisuel. Un défi à distance, puisque tous les employés sauf les techniciens sont en télétravail : "c'est toute la force du réseau Canopé, souligne sa directrice Marie-Caroline Missir. Nous avons l'habitude de travailler à distance avec les professeurs."

Cette offre de contenus à la télévision est d'autant plus importante aux yeux de Marie-Caroline Missir, la directrice de Canopé, qu'elle peut s'adresser quasiment à tous les enfants quelque soit leurs conditions de ressources : "la télévision est le dénominateur commun pour beaucoup d'entre nous. Elle n'exige pas une bonne connexion ou de matériel particulier."

Un site unique avec des ressources pour les professeurs ... et les parents

Le réseau Canopé s'est également mobilisé pour proposer aux enseignants, dès la première semaine de confinement, un site unique pour un ensemble d'outils pédagogiques : CanoTech.

Parmi ces ressources, Marie-Odile Dupont est particulièrement fière d'une série : "Les fondamentaux", des films d'animation pour les élèves de primaires, qui reviennent sur des notions fondamentales en français, mathématiques, sciences, technologie, enseignement moral et civique. Le tout, accompagné de fiches pédagogiques que peuvent utiliser parents et enseignants.

"Les fondamentaux font un carton auprès des familles, détaille Marie-Odile Dupont. Ce sont des vidéos courtes, qu'on a voulu drôles, et qu'un enfant peut voir et revoir sans se lasser." Preuve de ce succès, le site est visité près de 300.000 fois quotidiennement depuis le début du confinement. "En une journée, certaines vidéos ont totalisé près d'un million de vues", glisse la directrice.

Mais CanoTech renvoie également vers d'autres pépites, comme la QuiZinière, un site pour créer ses propres quiz en ligne. "Chaque jour, ce sont un million et demies de pages qui sont créées", indique Marie-Caroline Missir. Les sites internet de Canopé ont pu, au début du confinement, souffrir de cet afflux de demandes, mais la migration des services vers un serveur plus lourd limite désormais les nuisances de connexion.

Canopé imagine également des tutoriels, par exemple "Comment créer des contenus interactif", ou encore des podcasts pour les enseignants peu habitués à faire de l'école à distance. Cette part importante de médiation numérique fait d'ailleurs partie de ses missions.

Au total, l'intégralité du réseau, à Poitiers et en région, est mobilisé pour assurer la continuité pédagogique, soit près de 1450 employés. Une mobilisation sans précédent, alors même que le réseau traverse une période difficile. Il doit faire face à une réorganisation de ses services ; les négociations syndicales sont toujours en cours.