Vidéosurveillance dans les collèges de la Mayenne : Olivier Richefou répond aux syndicats

Le président du département de la Mayenne répond aux syndicats de l'Education Nationale sur la vidéosurveillance dans les collèges du département. La FSU et la CGT Educ'Action s'interrogent sur la pertinence d'installer et sans concertation un nouveau dispositif à l'entrée du collège Alain Gerbault à Laval pour le filtrage des entrées, redoutant un déploiement progressif de caméras dans tous les autres établissements mayennais.

Pas de quoi polémiquer selon Olivier Richefou, tous les établissements sont équipés de caméras de vidéo surveillance assure-t-il.

Le Département, poursuit l'élu interrogé par France Bleu Mayenne, qui envisage quand même de déployer un autre système pour lutter contre les actes de malveillance et de délinquance aux abords des collèges : "l'autre sujet, qui n'est pas d'actualité et qui fait partie des projets que nous assumons, c'est de regarder les abords des collèges. Il y a parfois des phénomènes d'attroupement qui peuvent exister devant l'entrée ou du racket. Et comme l'ont fait des communes de la Mayenne, il peut y avoir des caméras de vidéoprotection. Ce n'est pas le même procédé. Les caméras filment, il n'y a pas d'opérateur derrière un écran, il y a un stockage des images et elles ne sont accessibles qu'aux forces de l'ordre en cas de problème. On n'a pas commencé à étudier ce projet mais dans le cours du mandat nous serons amenés à déployer ces caméras supplémentaires pour assurer la sécurité des jeunes et des personnes qui fréquentent les collèges.