Nantes, France

Plus de deux millions et demi de vues sur Youtube, voilà qui doit faire pâlir d'envie ses confrères. Thierry Piel est professeur d'histoire ancienne à l'université de Nantes et il a la réputation de vivre vraiment ce qu'il enseigne.

Il joint le geste à la parole et sa parole n'est pas toujours académique. Apparemment même ses anciens élèves s'en souviennent puisque l'un d'entre eux, le vidéaste Amixem, qui fait beaucoup de vidéos humoristiques, l'a invité dans l'une de ses vidéos. Thierry Piel devait commenter le test ADN du youtubeur et ses origines.

L'occasion de remonter au temps des Goths, des Germains et des Romains, loin de toute solennité. Les commentaires sont élogieux. Parmi eux, celui-ci : mais pourquoi n'a-t-il pas une chaîne Youtube?