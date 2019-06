Vie scolaire : l’expérimentation Acticlasse est une réussite à Chambéry

Deux classes ont bénéficié de matériel et d’une pédagogie particulière dans l’école du Biollay à Chambéry (Savoie) depuis décembre 2018. Le bilan est surprenant, satisfaisant voire bluffant ! Il a été présenté aux élus chambériens et aux responsables de l’Éducation nationale.

Chambéry - France

Acticlasse : une façon différente de vivre et de travailler dans la classe

Acticlasse est un dispositif qui s’appuie sur du matériel particulier. Une grande place est faite aux outils numériques, tablettes, paperboard numérique, tableau interactif… Il s’agit aussi de se servir de mobilier innovant, pour les élèves et les enseignants. Comme par exemple des tabourets proprioceptifs, des vélos-bureaux, des tables ergonomiques.

Un élève qui a besoin de dépenser beaucoup d’énergie peut s’installer sur le vélo-bureau, pédaler et travailler en même temps. Globalement, ces outils permettent aux élèves d’acquérir plus d’autonomie, d’être plus dynamiques et donc plus concentrés.

Poussez la porte de l'acticlasse Grande Section / CP de l'école du Biolley Copier

Ce qui est impressionnant, c’est la relation des élèves à l’école qui s’est modifiée. Maintenant les enfants aiment venir à l’école © Radio France - Anabelle Gallotti

A partir de ces outils numériques et de ce mobilier d’un nouveau genre, une réflexion pédagogique est menée par la conseillère pédagogique spécialisée dans le numérique et les équipes enseignantes : le résultat est complètement surprenant !

Dans la classe, tout le monde se sent mieux et travaille mieux

La façon de travailler est entièrement repensée par rapport aux méthodes traditionnelles © Radio France - Anabelle Gallotti

"Ce qui est impressionnant, c’est la relation des élèves à l’école qui s’est modifiée. Des enfants qui ne voulaient plus venir à l’école, qui étaient mal, invitent maintenant leurs parents entrer voir leur classe et leur travail." - Adeline Pésic, conseillère pédagogique numéique Savoie, qui a lancé et accompagné ce projet Acticlasse.

Les professeurs des écoles ont totalement revus leur façon de travailler. Il y a différents espaces : l’espace expérimentation, l’espace recherche, l’espace détente, … La classe est le plus souvent organisée en atelier et les élèves, à partir des consignes s’organisent au mieux. Ils développent une grande autonomie. Et si quelqu’un entre à ce moment-là dans la classe, il sera surpris par le silence ou par l’attention des enfants à leur tâche.

"Moi ce qui me marque aujourd’hui c’est que les enfants sont beaucoup plus acteurs de leur apprentissage, on les sent plus motivés. Ils font tout d’eux même. Moi je ne suis là que pour les accompagner, pour les encourager pour organiser les activités." - Isabelle Flan est l'enseignante dans la classe de maternelle grande section et CP

Reportage dans la classe de CE2 Copier

La suite de cette expérimentation

L’expérimentation du Biollay concernaient une classe de CE2 et une grande section de maternelle et de CP. Elle a été très suivie pour qu’elle puisse inspirer d’autres classes, d’autres écoles, d’autres communes. Début mai les élus chambériens sont venus dans l'école, ils ont été enthousiasmés par cette expérience. Ils seraient en mesure d'étendre ce projet, en apportant des financements par exemple.

Par ailleurs, cette expérimentation, menée depuis décembre 2018 a été partagée avec les autres enseignants de l'établissement qui sont venus régulièrement dans les classes et "Acticlasses".

Le matériel avait été prêté ou donner par des fabricants (ceux qui inventent du mobilier innovant et développent des outils numériques pour les élèves). Il y en avait pour 24 000 euros environ de matériel. Une partie du matériel sera rendu à la fin de l'année, mais l'expérimentation se poursuivra avec moins d'outils mais la pédagogie d'Acticlasse.

Le vélo bureau ! Peut- être le matériel le plus marquant mais ce n’est pas le seul à révolutionner cette façon de vivre à l’école © Radio France - Anabelle Gallotti

Une partie du matériel sera rendu à la fin de l'année, mais l'expérimentation se poursuivra avec moins d'outils mais la pédagogie d'Acticlasse.

Pour en savoir plus