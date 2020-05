Vienne : la rentrée des élèves reportée à Buxerolles pour suspicion de Covid-19

Lundi 11 mai après-midi, la mairie de Buxerolles, dans la Vienne, a été avertie qu'une animatrice et une enseignante présentaient des symptômes du Covid-19. En attendant les résultats des tests, le maire a décidé de ne pas rouvrir les écoles le 12 mai.

Le retour des élèves reporté à Buxerolles après qu'une animatrice et une enseignante ont présenté les symptômes du Covid-19

Contrairement à ce qui était prévu, les deux écoles primaires et deux maternelles de Buxerolles, près de Poitiers, ne rouvriront pas leurs portes aux élèves ce mardi 12 mai. Après avoir été alertée qu'une enseignante et une animatrice présentaient les symptômes du Covid-19, ce lundi 11 mai après-midi, la mairie a décidé de repousser la réouverture des établissements.

Deux tests mardi matin

Les deux femmes doivent être testées mardi 12 mai au matin, afin de savoir si elles sont ou non contaminées par le coronavirus. "Si les résultats sont négatifs, on s'en tiendra là. S'ils sont positifs, _il y aura sûrement une compagne de dépistage plus large_" explique Ludovic Devergne, élu à la mairie de Buxerolles.

Une fois les résultats connus, au bout de 24h environ, le maire de la troisième ville de la Vienne pourra décider de la date de réouverture des écoles. "On a tout fait à temps, les écoles n'avaient pas encore rouvert. J'appelle les habitants de Buxerolles à attendre les résultats" rassure Ludovic Devergne.