Village des Maths : une formation pas comme les autres pour les enseignants auxerrois

Ce mercredi matin, les professeurs des écoles auxerrois étaient convoqués au Village des Maths, à l'INSÉP. Une formation organisée parle groupe départemental Mathématique de l'Yonne. Au programme : un parcours d'activités plus ludiques et originales les unes que les autres.

Une première édition du Village des Maths, un événement-formation à destination des professeurs des écoles pour apprendre à rendre les maths plus amusant.

Le "village" est divisé en trois quartier : l'un dédié au numérique, un autre à l'éducation physique et sportive et au langage et un dernier à l'art. Les professeurs des écoles déambulent, par groupe, dans les différents ateliers proposés par des formateurs venus de toute la région Bourgogne-Franche Comté. Mathémagie, codage informatique musical ou même escape game : c'est un véritable réservoir d'idées pour les professeurs des écoles qui voudraient rendre les mathématiques plus réjouissants pour leurs jeunes élèves.

Les professeurs des écoles lors de l'atelier musical pour apprendre le codage informatique © Radio France - Astrid Maigné-Carn

Cette formation d'un genre nouveau vient d'une franche volonté de rendre l'apprentissage de la discipline plus ludique mais également son enseignement. À l'initiative du Village des Maths : Isabel Roumieux, inspectrice de l'éducation nationale dans la circonscription d'Auxerre, en charge de la mission départementale Mathématiques. Cette ancienne professeure des écoles confie bien volontiers qu'elle-même a pu avoir un "passé compliqué avec les mathématiques". Son postulat de départ : si les professeurs ont une expérience positive et amusante lors de leur formation, ils la transmettront aux élèves de la même manière.

Les enseignants qui ont participé à l'événement pourront retrouver, à partir du 15 mai, toutes les ressources pédagogiques en ligne avec, néanmoins, la nécessité de les adapter à la réalité du terrain.